В Петрозаводске выбрали лучшего классного руководителя

Победителем профессионального конкурса стала учитель средней школы № 14, логопед и классный руководитель Елена Щеглова.
Учитель русского языка и литературы средней школы № 14, логопед и классный руководитель Елена Щеглова стала победителем ежегодного городского конкурса «Самый классный Классный». Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.
Теперь Елене Щегловой предстоит побороться за лидерство на конкурсе «Учитель года Республики Карелия».
Организатором мероприятия выступает Центр развития образования. В рамках конкурса на суд жюри были представлены видеоэссе, мастер-классы и уроки в формате классных часов. Предварительно для участников провели семинары, на которых специалисты поделились педагогическими секретами.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание