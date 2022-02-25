В Петрозаводске выбрали лучшего классного руководителя

Победителем профессионального конкурса стала учитель средней школы № 14, логопед и классный руководитель Елена Щеглова.

Учитель русского языка и литературы средней школы № 14, логопед и классный руководитель Елена Щеглова стала победителем ежегодного городского конкурса «Самый классный Классный». Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Теперь Елене Щегловой предстоит побороться за лидерство на конкурсе «Учитель года Республики Карелия».

Организатором мероприятия выступает Центр развития образования. В рамках конкурса на суд жюри были представлены видеоэссе, мастер-классы и уроки в формате классных часов. Предварительно для участников провели семинары, на которых специалисты поделились педагогическими секретами.