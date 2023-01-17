В Петрозаводске выделят около 22 млн рублей на ремонты и оборудование садиков и школ

Комиссия Петросовета по экономике и финансам одобрила изменения в городской бюджет.

Члены профильной комиссии горсовета поддержали проект решения, предусматривающий внесение изменений в бюджет карельской столицы на 2023 год. На заседании комиссии документ представила председатель комитета финансов Петрозаводска Елена Логинова, сообщили в Петросовете.

Согласно документу, доходы и расходы бюджета этого года предлагается увеличить за счет межбюджетных трансфертов на 41,9 млн. рублей. Из них 21,9 млн. рублей будет направлено на развитие образования.

«Средства пойдут на ремонт спортивного зала в лицее №13, установку теневых навесов в детском саду №21, устройство наружного освещения у финно-угорской школы и школы № 27, ремонт кровли Детского театрального центра и приобретение оборудования для реализации проекта «Использование арт-технологий для развития и оздоровления детей» в дошкольных учреждениях №1, № 88, № 101, № 112, № 120. Еще 20 миллионов рублей предусмотрено на развитие физической культуры и спорта: на организацию спортивных мероприятий, участие спортсменов в соревнованиях и сборах, оплату труда тренерского состава, приобретение спортивного инвентаря и экипировки», - рассказала Елена Логинова.

Кроме того, проектом решения предложено увеличить налоговые и неналоговые доходы городской казны на 58,3 млн. рублей. Данная сумма сформирована исходя из прогнозируемого объема выручки транспортных компаний, которые начнут работу с начала апреля по брутто- контрактам по маршрутам № 5, 14 и 29, в рамках пилотного проекта транспортной реформы на территории Петрозаводска.

По итогам обсуждения члены постоянной комиссии Петросовета по экономике и финансам одобрили проект решения и рекомендовали его к принятию на сессии, которая стоится в17 февраля.