В Петрозаводске выявили 67 нарушений в содержании домов и дворов

Напомним , ранее россиянам напомнили о штрафах за хранение колясок и велосипедов в подъездах.

Жители Петрозаводска могут пожаловаться на работу управляющих компаний через портал ГИС ЖКХ или лично по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 4, кабинет 27.

В адрес управляющих компаний и ТСЖ направили 24 уведомления с требованием устранить нарушения. Если предписания не будут выполнены, материалы передадут в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для применения административных мер. За прошлую неделю организации исправили 47 нарушений, выявленных ранее.

Больше всего нарушений связано с ненадлежащим содержанием общего имущества — выявлено 36 таких случаев. Еще 10 нарушений связаны с уборкой тротуаров. Были замечания к открытым чердаками и подвалами, неисправностями фасадов, скоплением мусора на газонах, несвоевременным покосом травы и неполадками в системах электроснабжения и горячего водоснабжения.

«Служба заказчика» обнаружила 67 нарушений правил содержания жилых зданий и придомовых территорий. Об этом сообщили в городской администрации.

