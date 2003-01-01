РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Без политики
Путешествие за кулисы: в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей
23 сентября, 08:20 Статьи
Тема недели
Найти клиентов, подыскать сотрудников: как цифровые сервисы от «T2» решают бизнес-задачи
22 сентября, 16:51 Статьи
Обществоведение
Вахта памяти прошла в Лоухском районе
22 сентября, 09:00 Статьи
Новости

Артур Парфенчиков обозначил ключевые задачи по развитию Медвежьегорского округа

15:10

Праздничное выступление звонарей пройдёт в Петрозаводске

15:00

Что ждать малому бизнесу после вступления в силу закона о маркетплейсах

14:47

«Есть первая маленькая победа». Родители пострадавшего от клеща Всеволода Соловьева рассказали о его состоянии

14:40

Власти России планируют расширить календарь прививок по ОМС

14:20

Родовым сертификатом в Карелии в этом году воспользовались около 2,5 тысяч женщин

14:00

74-летняя жительница Костомукши перевела боле 3 миллионов рублей на «безопасный счет»

13:50

Спортсменки из Карелии завоевали три медали на Всероссийских играх боевых искусств

13:40

Руководитель Центра народного творчества Карелии Андрей Редькин возглавил Прионежский район

13:30

В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры

13:25

Подрядчик запаздывает с ремонтом кровли в колледже в Костомукше

13:05

В Карелии за неделю резко выросло количество обратившихся с укусами клещей

12:45

В Петрозаводске выявили 67 нарушений в содержании домов и дворов

12:25

Несколько районов Петрозаводска остались без света

12:10

Водитель троллейбуса представит Карелию на всероссийском конкурсе

12:00

В фонде «Защитники Отечества» рассказали об адаптации ветеранов СВО

11:55

Будущих звезд балета в Петрозаводске ищет Академия танца Бориса Эйфмана

11:40

Сыну экс-депутата Заксобрания Карелии Красулину вынесли приговор за взятку

11:20

В Прионежском районе пьяный водитель съехал в кювет и попал в больницу

11:10

Власти США заявили, что использование парацетамола во время беременности может вызвать аутизм

10:55

Житель Петрозаводска до смерти избил знакомого

10:40

Стали известны подробности пожара в Кондопожской больнице

10:30

В Карелии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

10:20

Жилые дома Петрозаводска начнут подключать к теплу

09:55

Россиянам напомнили о штрафах за хранение колясок и велосипедов в подъездах

09:45

В поселке Святозеро построили новый ФАП

09:30

В Карелии за неделю в два раза выросло количество заболевших ОРВИ

09:15

«Добрый, отзывчивый»: житель Костомукши Александр Лукин погиб в ходе СВО

09:00

Пьяных пассажиров из Мурманской области сняли с поездов в Карелии

08:40

В Музыкальном театре Карелии зрителям показали, что происходит за сценой

08:20

В России зафиксирован резкий скачок заболеваемости ОРВИ

08:00

Аморальное поведение и завышенные требования: молодёжь Карелии озвучила главные минусы местных работодателей

07:40

Пленэрные пейзажи Мунозерского края представят на выставке в Национальном театре Карелии

07:20

Почти 80% россиян верят в существование инопланетян

07:00

Умер известный карельский мастер по изготовлению и реставрации кантеле

06:40

Депутат Госдумы предложил создать реестр лиц, которые «лайкают» посты иноагентов

00:10

Из-за непогоды посёлки в Карелии остаются без электричества

22:35

Почти 300 предпринимателей из Карелии поделились опытом и приобрели новые компетенции на форуме «Карелия 2025»

21:30

Авиарейс из Москвы совершил посадку в Петрозаводске после улучшения погоды

20:25

В Кондопожской ЦРБ произошел пожар

19:05

Более 1000 молодых сосен посадили в Суоярвском округе

19:00

Пожарные спасли перевернувшуюся на реке Водле лодочницу

18:10

Глава Карелии подписал распоряжение об осеннем призыве

17:20

Сильный ветер и дождь: прогноз погоды на 23 сентября

17:00

В Петрозаводске рассказали, как цифровые сервисы от «T2» решают бизнес-задачи

16:54

Сотрудники «ПКС – Водоканал» приняли участие в заседании Бассейновых советов

16:30

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Петрозаводске из-за сильного ветра

16:20

Житель Приладожья обокрал пенсионера и пропил награбленное

16:00

В Карелии из-за шквалистого ветра без света остались крупные поселки

15:30

Мужчина скончался в алкомаркете Петрозаводска

15:20

Нехватка кадров в петрозаводском доме-интернате для ветеранов сохраняется

15:00

В Петрозаводске презентовали экскурсионный маршрут нового формата

14:35

В правительстве Карелии готовы компенсировать затраты предпринимателей на электрозаправки

14:10

Электронные повестки будут рассылать в ходе осеннего призыва

13:40

На Сямозере спасли унесённого течением рыбака из Белоруссии

13:20

Уволенный с поста директора института леса КарНЦ РАН Александр Крышень намерен обратиться в суд

12:55

Старое здание ФАПа в Приладожье привели в порядок

12:35

Экс-глава Медвежьегорского психоневрологического интерната пойдет под суд за присвоение денег умерших постояльцев

12:20

Не сдавшие экзамены девятиклассники смогут получить профессию бесплатно

12:00

На трассе «Кола» в Карелии сбили очередного лося

11:30

В лесном озере в Карелии нашли уникальную лодку-долбленку

11:15

Компания «КСМ» приняла участие в проекте ранней профориентации дошкольников в Суоярви

11:05

На планерке в мэрии назвали дату подключения тепла в многоквартирных домах Петрозаводска

10:50

Стоимость тоннеля под железной дорогой в Петрозаводске за год выросла на миллиард рублей

10:22

Мошенники обманули петрозаводчанина с помощью нейросетей

10:00

В Прионежском районе в лесу заблудился пенсионер

09:40

Два карельских города вошли в ТОП самых популярных направлений для отдыха на водоемах осенью

09:30

Гости музея в Карелии узнали в экспонате необычную прялку своей бабушки

09:15

В Лоухском районе благоустроили памятный мемориал

09:00

В Госдуме предложили ограничить зарплаты главврачей и директоров школ

08:40

В Петрозаводске рядом с жилым домом загорелся электрический шкаф

08:20

В Петрозаводске массово проверяют водителей такси

08:00

В России предложили учредить День государственности

07:40

В Петрозаводске на Первомайском проспекте изменится режим работы светофора

07:20

На окраине Петрозаводска полыхал пожар

07:00

Пожарный из Карелии покорил две вершины Кавказа

06:40

Россия вошла в тройку стран с самой большой разницей в зарплатах мужчин и женщин

00:10
В Петрозаводске выявили 67 нарушений в содержании домов и дворов
Сегодня 12:25 Общество
Поделиться

За неделю специалисты проверили 172 многоквартирных дома в Петрозаводске.

фото: © Столица на Онего

 «Служба заказчика» обнаружила 67 нарушений правил содержания жилых зданий и придомовых территорий. Об этом сообщили в городской администрации.

Больше всего нарушений связано с ненадлежащим содержанием общего имущества — выявлено 36 таких случаев. Еще 10 нарушений связаны с уборкой тротуаров. Были замечания к открытым чердаками и подвалами, неисправностями фасадов, скоплением мусора на газонах, несвоевременным покосом травы и неполадками в системах электроснабжения и горячего водоснабжения.

В адрес управляющих компаний и ТСЖ направили 24 уведомления с требованием устранить нарушения. Если предписания не будут выполнены, материалы передадут в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для применения административных мер. За прошлую неделю организации исправили 47 нарушений, выявленных ранее.

Жители Петрозаводска могут пожаловаться на работу управляющих компаний через портал ГИС ЖКХ или лично по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 4, кабинет 27.

Напомним, ранее россиянам напомнили о штрафах за хранение колясок и велосипедов в подъездах.

Обсудить (0) в ленту
В ЖК «Флотилия» построено уже два дома, но свободные квартиры еще остались
РЕКЛАМА
День открытых дверей пройдет в ЖК «Талоярви»
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение