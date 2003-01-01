В Петрозаводске выявили 67 нарушений в содержании домов и дворов

За неделю специалисты проверили 172 многоквартирных дома в Петрозаводске.
«Служба заказчика» обнаружила 67 нарушений правил содержания жилых зданий и придомовых территорий. Об этом сообщили в городской администрации.
Больше всего нарушений связано с ненадлежащим содержанием общего имущества — выявлено 36 таких случаев. Еще 10 нарушений связаны с уборкой тротуаров. Были замечания к открытым чердаками и подвалами, неисправностями фасадов, скоплением мусора на газонах, несвоевременным покосом травы и неполадками в системах электроснабжения и горячего водоснабжения.
В адрес управляющих компаний и ТСЖ направили 24 уведомления с требованием устранить нарушения. Если предписания не будут выполнены, материалы передадут в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для применения административных мер. За прошлую неделю организации исправили 47 нарушений, выявленных ранее.
Жители Петрозаводска могут пожаловаться на работу управляющих компаний через портал ГИС ЖКХ или лично по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 4, кабинет 27.
