В Петрозаводске выявили более 100 нарушений в содержании многоквартирных домов

Более 100 нарушений в содержании многоквартирных домов выявила муниципальная «Служба заказчика» за неделю проверок в Петрозаводске.
За неделю проверок в Петрозаводске выявили 102 нарушения содержания многоквартирных домов. Муниципальная «Служба заказчика» проверила 201 дом, обнаружив проблемы с содержанием общего имущества, уборкой территорий и состоянием инженерных систем.
Наиболее частыми нарушениями стали ненадлежащее содержание общего имущества (47 случаев), недостаточная уборка мусора на газонах (15 нарушений) и некачественная очистка тротуаров (13 нарушений). Также обнаружены проблемы с содержанием чердаков, подвалов, фасадов зданий и неисправности инженерных систем.
В адрес управляющих организаций направлено 41 уведомление о необходимости устранения нарушений. За неделю управляющие компании уже исправили 56 ранее выявленных недостатков.
Горожане могут сообщать о нарушениях в работе УК через портал ГИС ЖКХ или обратившись по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 4, кабинет 27.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Петрозаводске выявили 67 нарушений в содержании домов и дворов.