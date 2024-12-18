В Петрозаводске выявили сотни нарушений в содержании многоквартирных домов

«Служба заказчика» поделилась итогами еженедельной проверки многоквартирных домов.

За прошедшую неделю специалисты «Службы заказчика» провели проверку 236 многоквартирных домов в Петрозаводске и выявили 153 нарушения. Об этом сообщила администрация города.

Уточняется, что больше всего 60 нарушений связано с нарушениями правил содержания общего имущества, 40 ━ с посыпкой наледи. Еще были обнаружены проблемы с конструкциями фасадов, системами электро- и водоснабжения, а также несоблюдение правил безопасности в чердачных и подвальных помещениях.

В адрес управляющих компаний, допустивших нарушения, направлены уведомления об устранении недостатков. Если ситуация не изменится, информация будет передана в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия административных мер.

В администрации добавили, что часть нарушений, выявленных ранее, уже была устранена управляющими организациями. Но ООО «Жилой Дом +» и ООО ЖХ «Сервис» до сих пор не предоставили информацию о выполненных работах.

Специалисты администрации подчеркнули, что собственники помещений в многоквартирных домах имеют право и должны контролировать качество работы управляющих организаций. При выявлении нарушений жители могут обратиться в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору через портал ГИС ЖКХ или лично по адресу ул. Фридриха Энгельса, д. 4, кабинет 27.