В Петрозаводске выявили почти 100 нарушений содержания домов и квартир

За прошлую неделю «Служба заказчика» выявила 96 нарушений правил содержания домов и дворов в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе администрации города.

Специалисты проверили работу управляющих компаний в 171 многоквартирном доме.

— 53 нарушения относятся к покосу травы, а 20 — к ненадлежащему содержанию общего имущества. Часть связана с уборкой мусора на газонах и тротуарах, неисправностями конструкций фасадов, а также нарушениями на системах электроснабжения, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В администрации добавили, что в адрес УК направили 31 уведомление о необходимости оперативного устранения выявленных нарушений. В ведомстве отметили, что, если УК проигнорируют сообщения, информация будет направлена в Госкомитет Карелии для принятия мер административного воздействия.

Раннее «Служба заказчика» выявила более 140 нарушений.