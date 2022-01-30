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В Петрозаводске выявлено 230 нарушений по очистке крыш и дворов от снега

Новости. Общество
14:21, 31 Января 2022
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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За неделю Служба заказчика выявила 230 нарушений по несвоевременной очистке кровель, уборке и посыпке дворов в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

За прошлую неделю сотрудники Службы заказчика проверили содержание 411 многоквартирных домов. По итогам обследования специалисты выявили 396 нарушений. Более половины из них касаются уборки снега, посыпки пешеходной инфраструктуры и очистки кровель.

В связи с перепадами температуры воздуха управляющим организациям указано на необходимость усилить борьбу со скользкостью на тротуарах, а также ледяными образованиями на козырьках и крышах.

Кроме того, более 160 нарушений касаются содержания систем водо- и электроснабжения, отопления, фасадов и других элементов инфраструктуры многоквартирных домов.

В адрес управляющих организаций направлены уведомления о необходимости оперативного устранения выявленных нарушений. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия.

Сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону – 051, в Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.

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