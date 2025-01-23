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В Петрозаводске выявлено более 150 нарушений в содержании домов и дворов

Новости. Благоустройство
10:00, 30 Января 2025
фото: © Александр Пауков / VK

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«Служба заказчика» поделилась еженедельным отчетом.

За прошедшую неделю специалисты «Службы заказчика» обследовали 300 многоквартирных домов в Петрозаводске и выявили 153 нарушения. Об этом сообщила администрация города.

Уточняется, что большинство нарушений связано с проблемами зимнего содержания: 83 случая касаются посыпки наледи, 32 — уборки снега. Также зафиксированы нарушения, связанные с очисткой кровель, ненадлежащим содержанием общего имущества, открытыми чердаками и подвалами, неисправностями фасадов и систем жизнеобеспечения.

Специалисты администрации подчеркнули, что управляющим организациям направлено 60 уведомлений о необходимости устранения нарушений. В случае игнорирования информация будет передана в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия.

Кроме того, они добавили, что за прошедшую неделю управляющие компании устранили 183 нарушения, выявленных ранее. Но ряд организаций, таких как ООО «Карелия», ООО УК «Территория», ООО «Жилой Дом +», ООО «Нео-Сервис» и ООО «Партнер», не предоставили информацию об устранении недочетов.

Администрация Петрозаводска напоминает жителям о необходимости контролировать работу своих управляющих компаний. В случае невыполнения условий договора, горожанам следует обращаться в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору через портал ГИС ЖКХ или лично, подав письменное заявление по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 4, кабинет 27 (с собой надо обязательно взять паспорт).

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