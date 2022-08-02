В Петрозаводске вымогателя карточного долга в 6 млн рублей отправили в колонию на 8 лет

В Петрозаводске вынесен приговор по уголовному делу об организации азартных игр и вымогательстве, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что четверо петрозаводчан с августа 2017 года по сентябрь 2019 года организовали и тайно проводили в помещении одного из бильярдных клубов города незаконные азартные игры в покер. При этом один из участников ОПГ, 44-летний горожанин, на протяжении этих двух лет вымогал у петрозаводского предпринимателя под надуманным предлогом якобы существующего долга вследствие проигрыша в покер свыше 6 млн рублей.

Незаконные действия были пресечены сотрудниками УФСБ по Карелии.

Подсудимые вину в совершении указанного преступления признали частично.

С учетом позиции государственного обвинителя, мужчину, признанного виновным в вымогательстве, суд приговорил к 8 годам исправительной колонии строгого режима. Остальные организаторы игр получили по одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.