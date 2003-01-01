В Петрозаводске вынесен приговор директору автошколы Жанне Беляевой

Суд признал ее виновной в коммерческом подкупе, но не стал заключать под стражу.

Решением суда директор автошколы «Престиж-Альфа» Жанна Беляева признана виновной в коммерческом подкупе. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2 мл рублей с лишением права заниматься профессиональной образовательной деятельностью в виде профессионального обучения водителей транспортных средств всех категорий и подкатегорий на срок 2 года. Ранее обвинение просило заключить ее под стражу на 6 лет и оштрафовать на 400 тысяч рублей. Однако судья Олег Цепляев не стал заключать ее под стражу.

В пресс-службе судов Карелии напомнили, что директор автошколы обвинялась в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего).

Как установлено судом, в октябре — ноябре 2023 года Беляева в обмен на денежное вознаграждение в общей сумме 110 000 рублей обеспечила выдачу двум гражданам, участвовавшим при указанных в проведении оперативно-розыскных мероприятий, свидетельств о прохождении обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «D» без фактического прохождения обучения и сдачи выпускного квалификационного экзамена. На основании незаконно выданных свидетельств о профессии водителя указанные лица приобрели право на получение государственной услуги по сдаче в подразделениях Госавтоинспекции экзаменов на право управления транспортными средствами и получения водительского удостоверения. Таким образом, действия Беляевой повлекли нарушение охраняемых законом интересов общества и государства по обеспечению безопасности дорожного движения.

Приговор суда в законную силу не вступил.

