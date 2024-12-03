Маму и малышку Варвару, рожденную в подъезде Петрозаводска, выписали домой

В Петрозаводске выписали девочку, которая родилась в подъезде.

Малышка Варвара, появившаяся на свет прямо в подъезде жилого дома в Петрозаводске, вместе с мамой Марией была выписана из Перинатального центра, сообщили журналисты СампоТВ 360°. Несмотря на экстремальные условия рождения, малышка чувствует себя прекрасно.

Ранее сообщали, что необычное событие произошло в Петрозаводске. Жительница карельской столицы родила ребенка прямо в подъезде жилого дома на Кукковке. Женщина вместе с семьей просто не успела к врачам. Роды начались в холле подъезда. Мужу пришлось принимать роды самостоятельно. «Когда близким и родным угрожает опасность, научишься всему», — поделился он своими впечатлениями.

Тут же была вызвана скорая, однако медики подъехали уже к окончанию родов.