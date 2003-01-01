В Петрозаводске выписали избитую матерью двухмесячную девочку

Сейчас малышка находится в Доме малютки.

В Петрозаводске из ДРБ выписали двухмесячную девочку, которая попала в реанимацию после избиения матерью. Об этом сообщили наши коллеги из Фактора.

Так как других родственников у ребенка нет, а 25-летняя мать находится под арестом, малышку поместили в Дом малютки.

Напомним, инцидент произошел 13 июня вечером в Октябрьском районе. По данным следствия, пьяная мать избила ребенка, потому что ей мешал плач. Утром 14 июня сожитель женщины вызвал скорую помощь. У девочки диагностировали сотрясение головного мозга.

Суд арестовал мать до 13 августа. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Расследование находится на особом контроле у прокуратуры Карелии и Следственного комитета России.