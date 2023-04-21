В Петрозаводске вырубают деревья под парк динозавров

На Древлянке рабочие расчищают территорию», где появится парк динозавров.

Рабочие вырубили часть деревьев и собирают распиленные бревна на территории будущего динопарка «Мезозой» у «Лотос Плазы». Фото работ прислал читатель в «МК в Карелии».

На территории в 14 тысяч квадратных метров установят пластиковые фигуры и таблички с описаниями древних ящеров, сделают новые дорожки и освещение.

Подробности знает «Московский комсомолец в Карелии».