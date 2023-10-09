В Петрозаводске высадили ясени в память о Михаиле Устинове

В акции участвовали более 30 человек.

В эти выходные жители Петрозаводска посадили на Ключевой аллею ясеней, рассказали в паблике городской администрации 9 октября.

Территорию около Физкультурно-оздоровительного комплекса украсили десять деревьев. К акции присоединились более 30 человек, среди которых тренеры и воспитанники ФОКа, профессиональные пловцы, любители спорта и другие активные жители.



Молодые ясени заменили аварийные тополя, которые росли около комплекса ранее. Акцию горожане провели в память о тренере по плаванию Михаиле Устинове. Организовать посадки жителям помогли специалисты городской администрации.