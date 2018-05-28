В Петрозаводске вышел пятый номер газеты "Профсоюзное слово"

Профсоюзы встретились с главой республики, отметили Первомай и проводят масштабный семинар.

В номере – новости о профсоюзных событиях мая, аналитические материалы, анонсы ближайших мероприятий.

О том, что влияет на существование и работу профсоюзных организаций в учреждениях, на встрече с главой Карелии 17 мая рассказала председатель рескома профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Ирина Титова. "Наличие профсоюзных организаций зависит от отношения к профсоюзу руководителей учреждений, - уверена она. - Первичные профсоюзные организации в трудовых коллективах были нужны всегда, а сейчас нужны особенно. Потому что из-за нехватки денег работодатели переводят работников на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, что далеко не всегда справедливо". В завершении встречи Артуру Парфенчикову было передано письмо, в котором профсоюз работников госучреждений попросил посодействовать профсоюзному движению: "Просим вас, Артур Олегович, издать указ главы Республики Карелия по вопросам улучшения взаимодействия с профессиональными союзами по примеру главы Республики Крым и главы Республики Адыгея".

Отдельная полоса посвящена размышлениям о профсоюзном движении ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого – "Почему у нас не как на Западе".

Кроме того, в газете дается анонс важного для профсоюза события – семинара-совещания профсоюзных кадров и актива Северо-Западного федерального округа профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания 28 мая – 1 июня, на котором выступят премьер карельского правительства Александр Чепик, представители республиканских министерств и ведомств.

Традиционно на страницах газеты можно найти полезную информацию: какие выплаты положены при сокращениях, какие изменения произошли в трудовом законодательстве, как получить скидку на ОСАГО, что нужно знать о клещах.