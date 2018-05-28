Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:20, 28 Мая 2018

В Петрозаводске вышел пятый номер газеты "Профсоюзное слово"

По теме

Водитель автобуса в Петрозаводске переделал салон, чтобы побольше пассажиров вмещалось
28.05.18 16:28
Сотрудники мэрии очистили Ключевую от незаконной рекламы
28.05.18 16:01
ВИДЕО: Лось плывет по Ладожскому озеру в Карелии
28.05.18 15:57
Все новости
Загрузка...

Профсоюзы встретились с главой республики, отметили Первомай и проводят масштабный семинар.

В номере – новости о профсоюзных событиях мая, аналитические материалы, анонсы ближайших мероприятий.

О том, что влияет на существование и работу профсоюзных организаций в учреждениях, на встрече с главой Карелии 17 мая рассказала председатель рескома профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Ирина Титова. "Наличие профсоюзных организаций зависит от отношения к профсоюзу руководителей учреждений, - уверена она. - Первичные профсоюзные организации в трудовых коллективах были нужны всегда, а сейчас нужны особенно. Потому что из-за нехватки денег работодатели переводят работников на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, что далеко не всегда справедливо". В завершении встречи Артуру Парфенчикову было передано письмо, в котором профсоюз работников госучреждений попросил посодействовать профсоюзному движению: "Просим вас, Артур Олегович, издать указ главы Республики Карелия по вопросам улучшения взаимодействия с профессиональными союзами по примеру главы Республики Крым и главы Республики Адыгея".

Отдельная полоса посвящена размышлениям о профсоюзном движении ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого – "Почему у нас не как на Западе".

Кроме того, в газете дается анонс важного для профсоюза события – семинара-совещания профсоюзных кадров и актива Северо-Западного федерального округа профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания 28 мая – 1 июня, на котором выступят премьер карельского правительства Александр Чепик, представители республиканских министерств и ведомств.

Традиционно на страницах газеты можно найти полезную информацию: какие выплаты положены при сокращениях, какие изменения произошли в трудовом законодательстве, как получить скидку на ОСАГО, что нужно знать о клещах.

По теме

Водитель автобуса в Петрозаводске переделал салон, чтобы побольше пассажиров вмещалось
28.05.18 16:28
Сотрудники мэрии очистили Ключевую от незаконной рекламы
28.05.18 16:01
ВИДЕО: Лось плывет по Ладожскому озеру в Карелии
28.05.18 15:57
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.05.2018, 09:58
ФОТО: Автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
25.05.2018, 11:42
В Петрозаводске мужчина бежал по улице, упал и умер
21.05.2018, 10:29
ВИДЕО: Пешехода дважды задавили на "зебре" в Петрозаводске
22.05.2018, 13:04
Правительственный уровень
23.05.2018, 09:19
В Карелии змеи приползли в город
25.05.2018, 10:54
ВИДЕО: У Дворца творчества в Петрозаводске женщина сбила ребенка и уехала

Аналитика

Сегодня 14:25
Тема недели
Повышение пенсионного возраста обернется социальной катастрофой
КПРФ выступает против планов правительства России повысить возраст выхода на пенсию для жителей страны.
Карелии в лидерах нет 5
25.05.2018 13:31
Карельские единороссы прокомментировали итоги партийной конференции "Направление 2026" 5
24.05.2018 10:20
"Грызуны переносят заболевания, деревья увеличивают уровень кислорода" 12
23.05.2018 13:50
Власти решили сэкономить на стариках   2
22.05.2018 16:24
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:27
Личное мнение
"Настоящий футбол – это игра без мяча" 2
Наш постоянный автор Олег Реут в преддверии ЧМ размышляет о теории и смысле футбола. 
"Это было круто!" 5
21.05.2018 12:37
Как до вас достучаться? 14
21.05.2018 11:18
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошла "Ночь музеев"
21.05.2018 09:49
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»