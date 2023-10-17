В Петрозаводске выставят на торги три земельных участка

Аукцион на участки под размещение торговых павильонов на Ключевой, Зареке и в Соломенном состоится 10 ноября.

Администрация Петрозаводска объявила аукцион на размещение сроком на два года трех нестационарных торговых объектов, которые установят установят на Ключевой, Зареке и в Соломенном. Об этом рассказали в официальном паблике мэрии 18 октября.



Площади будут выделены для продажи овощей и фруктов, горячих и прохладительных напитков, кондитерских и выпечных изделий.



Аукцион пройдет 10 ноября. Заявки на участие принимаются до 6 ноября, отметили в источнике. На торги выставят следующие лоты:

— Мебельная улица, в районе дома № 2 перед Паромным мостом, размещение павильона площадью не более 25 кв.м, со специализацией «овощи, фрукты»;

— проспект Александра Невского, у дома № 30, павильон в составе остановочного комплекса площадью не более 20 кв.м, со специализацией «горячие и прохладительные напитки, кондитерские и выпечные изделия»;

— улица Онежской Флотилии, у дома № 26, размещение павильона площадью 18 кв. м со специализацией «кондитерские и выпечные изделия».



Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8142) 71-36-80, а также на сайте Администрации: http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/activi...

Напомним, для заключения договоров аренды также выставят на торги участки на Кукковке, Старой Кукковке и Сулажгорском кирпичном заводе.