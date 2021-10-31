Культовая фолк-метал группа России даст концерт в Петрозаводске

Группа ALKONOST – родоначальники фолк-метал сцены в России – выступят сегодня, 31 октября, в клубе «Феромон».

Сегодня, 31 октября, в Петрозаводске в рамках фестиваля, посвященного празднику Хэллоуин, выступит культовая российская фолк-метал группа ALKONOST. Выступление будет приурочено к осеннему туру, посвященному 25-летию группы.

Группа ALKONOST — одни из родоначальников фолк-метал сцены в России. Команда возникла в 1996 году в городе Набережные Чалны в Татарстане. За четверть века существования коллектива было записано несколько альбомов, музыканты посетили множество городов в стране и за рубежом. В Петрозаводске группа представит новый альбом: «Ведомые Ветром».

На концерте, помимо мэтров фолк-метала, выступят карельские команды «G R V D I Ξ N T», «NEKROYD», «АСПАЗИЯ» и «F.O.R.» — ведущие группы города в своих жанрах.

Всех любителей тяжелой музыки ждут сегодня, 31 октября, в клубе «Феромон» по адресу: Петрозаводск, улица Красная, 10. Концерт стартует в 17.00. Подробнее - в паблике фестиваля.

Организаторы напоминают, что в связи с введенными правительством Карелии ограничениями посетители мероприятия должны будут предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании, или отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за три дня до концерта.