В Петрозаводске состоится всемирно известное шоу женских голосов

Единственное в России культурное шоу женских голосов мирового уровня, основанное Михаилом Турецким, покажут 11 декабря в Петрозаводске.
Коллектив, созданный в 2009 году российским продюсером Михаилом Турецким, объединяет певиц с диапазоном голосов от сопрано до меццо-сопрано, покоряющих зрителей красотой вокала и ярким сценическим шоу.
За годы существования артистки дали более 1000 концертов в 40 странах мира: в Америке, Европе и Азии.
В программе концерта — классические арии, мировые хиты, романтические баллады, фолк, рок и джаз. Как отмечает солистка Ивета Рогова, этот юбилейный тур участники группы посвящают друг другу, своей команде, слушателю и стране.
Выступление (12+) состоится 11 декабря в ДК «Машиностроитель».