В Петрозаводске вывезли 7 тысяч тонн снега за неделю

Выяснили, сколько тонн снега вывезено с улиц Петрозаводска за прошедшие семь дней.

В карельской столице продолжается уборка снега. За истекшую неделю, со 2 по 9 февраля, с улиц города вывезено 7 тысяч тонн снега, что увеличило общий объем уборки с начала года до 44 тысяч тонн.

Ранее мы рассказывали, что на городских маршрутах задействованы мобильные бригады и значительный парк спецтехники: 12 комбинированных дорожных машин, 15 погрузчиков, 15 тракторов МТЗ, 10 единиц другой спецтехники и 90 дорожных рабочих, сообщили в администрации Петрозаводска. Деятельность подрядчика находится под ежедневным контролем специалистов городского комитета ЖКХ. В настоящее время работы по заготовке и вывозу снега продолжаются во всех районах города.

Особое внимание уделяется уборке территорий социальных и образовательных учреждений. По данным администрации, жалоб на качество работ у школ, детских садов, больниц и поликлиник не поступало.

