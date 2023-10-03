В Петрозаводске за 1,5 суток выпала месячная норма осадков

Прошедший циклон залил дождями южные районы Карелии.

По информации паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», где собрали официальные данные метеостанций Росгидромета, за минувшие 36 часов в южных районах республики выпало огромное количество осадков. Так, на 9.00 утра 5 октября в Пудоже выпало 58 мм, в Петрозаводске — 56 мм, в Олонце — 50 мм. От 20 до 34 мм осадков выпало в Кондопоге, на Валааме, в Сортавале и в Суоярви.

При этом, по данным Гидрометцентра Карелии, в Петрозаводске месячная норма осадков в октябре составляет 54 мм. Таким образом, за минувшие 1,5 суток в столице Карелии выпало больше месячной нормы осадков.

Напомним, ранее в Карелии объявили штормовое предупреждение. Всему виной оказался циклон, пришедший из Англии.