Заведение выставлено на продажу на популярном сайте объявлений.

Помещение популярной шашлычной в Петрозаводске, в котором располагается кафе «У Марифа», выставлено на продажу на сайте «Авито» за 60 млн рублей.

Кафе занимает 1200 кв. метров в торговом центре «V-маркет» на Кукковке. Сообщается, что помещение продается с оборудованием и мебелью.

«Hа дaнный мoмент помeщениe испoльзуeтся под кафе, бaнкетные зaлы, бильярд», — указано в объявлении.