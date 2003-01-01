В Петрозаводске за два дня 15 водителей отстранили от управления автомобилем

За два выходных дня в Петрозаводске автоинспекторы выявили 15 случаев грубых нарушений ПДД.

В Петрозаводске за выходные автоинспекторы отстранили от управления 15 водителей: 10 из них управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 5 не имели права управления транспортом. В отношении нарушителей составлены административные материалы, транспортные средства перемещены на специализированную стоянку.

— Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 45 тысяч рублей, — сообщили в Госавтоинспекции города.

При повторном аналогичном нарушении водителю грозит уголовная ответственность, которая предусматривает лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет. Водителю, управлявшему транспортным средством без прав, грозит административный штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.