РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15 Статьи
Кинотетрис
«Август»: впечатляющая экранизация одного из самых главных романов о войне
28 сентября, 14:05 Статьи
Тема недели
Великая засуха: куда ушла вода из карельских озер
27 сентября, 19:30 Статьи
Новости

Юные тхэквондисты из Петрозаводска завоевали 27 медалей на соревнованиях в Петербурге

16:10

41 житель Карелии пострадал от укусов клещей за неделю

15:50

В Петрозаводске за два дня 15 водителей отстранили от управления автомобилем

15:30

Новым полномочным представителем на Северо-Западе назначен губернатор Тверской области

15:12

Забота о чистой воде: «ПКС – Водоканал» модернизирует очистные сооружения

15:00

В Карелии превышен эпидпорог по ОРВИ среди детей

14:55

Три жителя Карелии за два месяца заработали на сборе ягод более миллиона рублей каждый

14:45

Подробности ДТП, в котором пострадали двое детей, рассказали в ГИБДД Карелии

14:30

Мэр Петрозаводска ответит на вопросы в прямом эфире «ЦУР объясняет»

14:15

Жительница Петрозаводска всю ночь блуждала по лесу в поисках выхода

14:10

В Петрозаводске пенсионерам организуют бесплатный проезд в День пожилого человека

13:50

В Карелии нетрезвый мужчина устроил ДТП на мотоблоке

13:30

Прионежская сетевая компания рассказала о плановых отключениях электричества на неделе

13:25

Житель Беломорского района предстанет перед судом за продажу немаркированной табачной продукции

13:20

Маткапитал за двоих детей в России достигнет более 970 тысяч рублей

13:00

В Сегеже пьяный водитель сбил двух подростков

12:50

Совхоз «Ильинский» решил через суд вернуть от ОМК долг в 16 млн рублей

12:50

Крупный поселок Карелии останется без воды

12:40

Минтруд рассказал, как изменятся социальные выплаты в 2026-м году

12:30

50-летняя пешеход пострадала на пешеходном переходе в Петрозаводске

12:20

В ДТП в Петрозаводске пострадал четырехмесячный ребенок

11:50

1 октября по всей стране включат сирены и громкоговорители

11:30

В Петрозаводске 12-летний мальчик пострадал в аварии

11:30

Банк России выпускает золотые монеты с изображением «Георгия Победоносца»

11:10

Петрозаводский бизнесмен запатентовал посуду из камня

10:50

Сбербанк закрывает ДрайвКлик-банк и переводит автокредиты под свой бренд

10:35

На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца

10:20

В новом хирургическом корпусе БСМП установят оборудование на сумму более 3 млрд рублей

10:07

В новую поликлинику в Петрозаводске начали завозить оборудование

09:45

Петрозаводчанина накажут за попытку украсть у курьера велосипед и сумку с едой

09:30

Торфяник снова загорелся около деревни Киндасово в Карелии

08:50

Администрация ищет подрядчика на снос восьми аварийных и строительство новых домов в Петрозаводске

08:20

Карельский рыбак попал в собственную ловушку

08:00

Женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

07:40

Закрытие старых мусорных свалок могут отложить на два года

07:20

Беломорск получит миллион рублей на благоустройство города с помощью карельского камня

07:00

Сирота из Карелии обратилась за помощью в Следком России

06:40

У автомобилистов с опасными заболеваниями отзовут водительские права

00:10

После отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти задержаны 14 человек

22:00

Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородного баллона

21:00

Двое детей пострадали в аварии на трассе в Карелии

20:00

На турбазе в Карелии загорелся саамский чум

19:00

Эксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 году

18:00

Ночью до -1°С, днём до +15°С: прогноз погоды на 29 сентября

17:00

Названа дата прощания с Виолой Гущиной

16:30

В «Ильинском» начали выращивать овец

16:00

Доверчивая студентка отдала мошенникам почти полмиллиона рублей

15:15

Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу

14:30

В отечественный прокат вышла военно-историческая драма «Август»

14:05

Жители Петрозаводска пожаловались на затянувшийся ремонт теплотрассы в центре города

13:45

Пожилой мужчина потерялся в лесу в Пряжинском районе

12:30

Спасатели тушили грузовик с продуктами в Петрозаводске

12:00

Системы оповещения населения проверят по всей республике

11:30

В Сегежском округе опровергли информацию о перебоях с бензином

11:00

Карельские ученые разрабатывают приборы для использования в науке и промышленности

10:30

К 2030 году число россиян старшего возраста может превысить 25%

10:00

Благоустройство в Государевом саду начали с рубки деревьев

09:30

Нетрезвых водителей будут искать в Карелии

09:00

Умер последний житель карельской деревни Рим Николай Кузнецов

08:00

Участники Международного форума-выставки «Карелфорум-2025» оценили архитектурные достоинства нового района «Талоярви»

07:30

В России разработали законопроект об обязательной регистрации и маркировке домашних животных

00:10
В Петрозаводске за два дня 15 водителей отстранили от управления автомобилем
Сегодня 15:30 Дорожная хроника
Поделиться

За два выходных дня в Петрозаводске автоинспекторы выявили 15 случаев грубых нарушений ПДД.

фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

В Петрозаводске за выходные автоинспекторы отстранили от управления 15 водителей: 10 из них управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 5 не имели права управления транспортом. В отношении нарушителей составлены административные материалы, транспортные средства перемещены на специализированную стоянку.

— Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 45 тысяч рублей, — сообщили в Госавтоинспекции города.

При повторном аналогичном нарушении водителю грозит уголовная ответственность, которая предусматривает лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет. Водителю, управлявшему транспортным средством без прав, грозит административный штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Обсудить (0) в ленту
«Эмоции зашкаливали»: оператор машинного доения из Мегреги поделилась впечатлениями от участия в профконкурсе
РЕКЛАМА
В Петрозаводске подвели итоги IX межрегионального конкурса профессионального мастерства «Дока»
Николай Филатов
доктор географических наук
Не все озера реагируют на потепление климата одинаково
О том, почему резко обмелели карельские озера и реки

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение