В Петрозаводске за две недели ликвидировали 8 несанкционированных свалок

Новости по теме
Загрузка...
С начала сезона в Петрозаводске убрано более полутора тысяч кубических метров незаконно складированного мусора - строительных отходов, старой мебели, отходов камнеобработки, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Территории восьми несанкционированных свалок очищены и приведены в надлежащее состояние с начала августа.
В рамках муниципального контракта освобождены две замусоренные площадки вблизи проезда Дорожников, четыре – в районе Птицефабрика. После обращений граждан ликвидированы несанкционированные свалки неподалеку от дома № 25 по ул. Перевалочной и вблизи дома № 9 по ул. Лизы Чайкиной.
До конца лета предполагается уборка еще 500 м куб отходов с неприспособленных для их сбора мест.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.08.2019, 21:30
13.08.2019, 19:10
10.08.2019, 20:46
12.08.2019, 16:05
Аналитика
12.08.2019 15:54
Тема недели
Российские военные и ученые-ядерщики отрицают радиационное загрязнение, экологи требуют дополнительных замеров.
12.08.2019 12:28
08.08.2019 12:36
06.08.2019 10:00
Чтиво
Сегодня 09:34
Без политики
Уже совсем скоро "ЛабСтори" сможет порадовать своих пациентов новым исследованием — определением антител к ХГЧ. Давайте же разберемся, для чего нужно такое исследование.
07.08.2019 11:34
06.08.2019 13:20
31.07.2019 22:56
Медиа
12.08.2019 16:02
Опрос
Как вы отдыхаете холодным летом?
Комментарии