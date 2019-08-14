В Петрозаводске за две недели ликвидировали 8 несанкционированных свалок

С начала сезона в Петрозаводске убрано более полутора тысяч кубических метров незаконно складированного мусора - строительных отходов, старой мебели, отходов камнеобработки, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Территории восьми несанкционированных свалок очищены и приведены в надлежащее состояние с начала августа.

В рамках муниципального контракта освобождены две замусоренные площадки вблизи проезда Дорожников, четыре – в районе Птицефабрика. После обращений граждан ликвидированы несанкционированные свалки неподалеку от дома № 25 по ул. Перевалочной и вблизи дома № 9 по ул. Лизы Чайкиной.

До конца лета предполагается уборка еще 500 м куб отходов с неприспособленных для их сбора мест.