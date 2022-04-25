В Петрозаводске за майские праздники прав лишились 14 человек

Почти полтора десятка пьяных водителей остановили автоинспекторы в столице Карелии.

Госавтоинспекция Петрозаводска приводит статистику за 4 праздничных дня. С 1 по 4 мая сотрудники ГИБДД отстранили от управления в городе 14 пьяных водителей.

Нарушителей ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение автоправ на срок от полутора до двух лет.

Автоинспекторы Петрозаводска призывают каждого, кто знает о фактах нетрезвого вождения, сообщать об этом в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.