В Петрозаводске за минувшие выходные 10 водителей остались без прав

За минувшие выходные инспекторы ДПС остановили в Петрозаводске 10 нетрезвых водителей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, за минувшие выходные, с 3 по 5 марта, автоинспекторы остановили в карельской столице 10 пьяных водителей.

Автомобили были доставлены на штрафстоянку, в отношении нарушителей составлены административные материалы. Им грозит лишение прав, а также штраф до 30 тысяч рублей, а тех, кто попался не в первый раз — до 2 лет лишения свободы.

В ГИБДД просят граждан сообщать о пьяных водителях по телефонам: 715-900, 78-44-44.