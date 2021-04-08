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На четырех улицах Петрозаводска откачали талую воду

Новости. Общество
15:49, 09 Апреля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Петрозаводск продолжают осушать от талых вод, затопивших улицы карельской столицы, сообщили в администрации города.

МКУ «Служба заказчика» продолжает работы на сетях ливневой канализации карельской столицы в период активного снеготаяния и пропуска паводковых вод. Сотрудники учреждения в разных районах города очищают дождеприёмники от остатков снежного и ледяного покрова, а также ликвидируют засоры труб.

Основные мероприятия по устранению подтоплений на этой неделе провели на улицах Нойбранденбургской, Ленинградской, Тенистой и Генерала Фролова. В постоянном режиме на элементах инфраструктуры проводят точечные работы. Их выполняют оперативно по факту поступления заявок от горожан. Учреждение постепенно переходит к плановым работам: устранению засоров на сетях, прочистке труб, замене и установке крышек дождеприемных колодцев.

В мэрии напомнили, что при выявлении недостатков в функционировании ливневой канализации, залитии территорий можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051 или к диспетчеру МКУ «Служба заказчика» по телефону: 8 (963) 744-02-55.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-04-09 15:56:38
А что проще, сделать ливневую канализацию в городе и забыть о проблеме, или тратить деньги на постоянную откачку воды, как талой, так и после дождей? Будет ли городом когда-нибудь управлять настоящий хозяйственник или так и будем скатываться в средневековье?
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