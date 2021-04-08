На четырех улицах Петрозаводска откачали талую воду

Петрозаводск продолжают осушать от талых вод, затопивших улицы карельской столицы, сообщили в администрации города.

МКУ «Служба заказчика» продолжает работы на сетях ливневой канализации карельской столицы в период активного снеготаяния и пропуска паводковых вод. Сотрудники учреждения в разных районах города очищают дождеприёмники от остатков снежного и ледяного покрова, а также ликвидируют засоры труб.

Основные мероприятия по устранению подтоплений на этой неделе провели на улицах Нойбранденбургской, Ленинградской, Тенистой и Генерала Фролова. В постоянном режиме на элементах инфраструктуры проводят точечные работы. Их выполняют оперативно по факту поступления заявок от горожан. Учреждение постепенно переходит к плановым работам: устранению засоров на сетях, прочистке труб, замене и установке крышек дождеприемных колодцев.

В мэрии напомнили, что при выявлении недостатков в функционировании ливневой канализации, залитии территорий можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051 или к диспетчеру МКУ «Служба заказчика» по телефону: 8 (963) 744-02-55.