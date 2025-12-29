В Петрозаводске за неделю выявили 165 нарушений в содержании дворов и домов

За минувшую неделю специалисты осмотрели 209 многоквартирных домов и обнаружили 165 нарушений правил содержания.
Больше всего нарушений связано с зимним обслуживанием: 56 случаев касались ненадлежащей посыпки наледи, а еще 52 — уборки снега. Помимо этого, в 38 случаях выявлены проблемы с содержанием общего имущества: открытые чердаки и подвалы, неочищенные кровли, плохое состояние фасадов и неисправности в системах электроснабжения и водоснабжения.
По итогам проверок в адрес управляющих компаний и ТСЖ направлено 48 уведомлений с требованием оперативно устранить нарушения. Если этого не произойдет, информация будет передана в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для применения административных мер. За отчетную неделю управляющие организации исправили 62 нарушения, выявленные ранее.
В администрации напомнили, что собственники жилья должны сами контролировать работу своих УК и ТСЖ. В случае невыполнения условий договора жалобу можно подать в надзорный комитет через портал ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) или принести лично по адресу: ул. Фридриха Энгельса, дом 4, кабинет 27 (нужен паспорт).