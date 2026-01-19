В Петрозаводске за неделю выявили 325 нарушений в содержании многоквартирных домов

Больше всего нарушений, связанных с уборкой снега.
Специалисты «Службы заказчика» за прошлую неделю проверили 336 объектов. По результатам проверок сотрудники зафиксировали 325 нарушений правил содержания домов и придомовых территорий.
Как рассказали в городской администрации, наибольшее количество нареканий касалось зимнего содержания. 139 нарушений связаны с уборкой снега, еще 137 — с неочищенными кровлями от снега и наледи.
Другие выявленные нарушения касались ненадлежащего содержания общего имущества дома, недостаточной посыпки скользких участков, а также неисправностей в системах электроснабжения и водоснабжения.
Управляющим организациям и товариществам собственников жилья, допустившим нарушения, направлено 97 уведомлений с требованием устранить их в срочном порядке.
Жильцам многоквартирных домов напомнили, что они могут самостоятельно контролировать работу своей управляющей компании или ТСЖ. В случае невыполнения условий договора горожане имеют право обратиться с жалобой. Это можно сделать через портал Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства или лично, подав заявление по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 4, кабинет 27, имея при себе паспорт.