Реклама на сайте
Тема недели
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
Тема недели
В Петрозаводске свили «Гнездышко» для будущих родителей
29 сентября, 19:00 Статьи
Обществоведение
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15 Статьи
Новости

Перебои в работе мобильного интернета и телефонной связи возможны вблизи петрозаводского аэропорта

14:50

В Карелии возбудили уголовное дело после массового заболевания школьников

14:44

Силовики из Карелии задержали иностранца по подозрению в финансировании терроризма

14:40

Единое пособие на второго ребенка с этого года назначают автоматически

14:20

Все преимущества жизни в центре Петрозаводска смогут оценить будущие новоселы престижного дома «Аристократ»

14:15

Глава Карелии взял под личный контроль ситуацию с массовым заражением школьников в Новой Вилге

14:10

В Петрозаводске за один вечер отстранили от управления трех водителей

14:00

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42

13:40

Выброшенная Солнцем плазма движется в сторону Земли

13:20

Кондопожского рецидивиста накажут за кражу имущества у магазина

13:00

Рейсы до Казани стали самым популярным авианаправлением из Петрозаводска

12:40

В Беломорском районе открылся новый ФАП

12:25

Жителя Кемского района накажут за неуплату алиментов

12:20

Охраннику ресторана «Каудаль» в Петрозаводске отменили домашний арест

12:10

В «Автоспецтрансе» рассказали, когда начнут принимать покрышки у жителей

12:00

Автомобиль разбился всмятку после ДТП в Прионежском районе

11:50

Преподаватель из Петрозаводска вошла в число лучших педагогов страны

11:35

Стали известны подробности ДТП на трассе «Кола» в Карелии

11:25

Аллея плакучих рябин украсила район Петрозаводска

11:15

Карельская делегация вновь участвует в Форуме классных руководителей

11:05

В Петрозаводске открывается сельскохозяйственная ярмарка

11:00

РЖД открыли продажу билетов на поезда на 31 декабря

10:50

В Новой Вилге почти 30 детей заразились кишечной инфекцией

10:40

Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Рыбин

10:30

В Петрозаводске водитель получила травмы в ДТП на нерегулируемом перекрестке

10:00

Мошенники похитили у петрозаводчанки более 1,6 миллиона рублей

09:40

Шандалович в Совете Федерации примет участие в слушаниях по проекту федерального бюджета

09:37

Почти половина предприятий Карелии работают в 2025 году с убытком

09:20

В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей в автомобилях

09:00

С Минимущества Карелии взыщут ущерб за разлив нефтепродуктов

08:40

В российских школах хотят перенести начало уроков на 9 утра

08:20

Общественники убрали мусор возле водопада Тухка-падун на севере Карелии

08:00

Сотрудники гостиницы «Северная» опасаются, что многомилионный штраф Леонида Белуги скажется на его бизнесе

07:40

В Рособрнадзоре назвали даты проведения ВПР в 2026 учебном году

07:20

Пять карельских гимнасток и один лыжник удостоены звания «Мастера спорта России»

07:00

Фестиваль ряпушки пройдет в Карелии

06:40

НАТО создает новую бригаду рядом с Карелией

00:10

На фасаде Дома молодёжи в Петрозаводске появится мурал

23:00

Жителей Венгрии знакомят с деревянным зодчеством Карелии

22:00

В «Автоспецтрансе» опровергли информацию о приеме старых покрышек

21:30

Супруги потерялись во время сбора ягод в Карелии

21:00

В Национальном парке «Воттоваара» установили информационные стенды

20:30

Победительница на выборах главы в поселке Амбарный отказалась занимать свое кресло

20:00

На горе Кухавуори в Карелии обустроят смотровые площадки

19:30

Петрозаводчан приглашают принять участие в фестивале скандинавской ходьбы и мультиспортивной эстафете

19:00

Убийство по найму 20-летней давности раскрыли в Карелии

18:30

В Петербурге третий день ловят улетевшую из зоопарка птицу-носорога

18:15

Книжный фонд поселковой библиотеки пополнили на 60%

18:00

В Центре спасения медвежат показали, как выросла тройня из Карелии за семь месяцев

17:40

В Сулажгоре благоустроят Жуковский сквер

17:20

Жители Заонежья заметили в Онежском озере два «небоскреба»

17:10

Слабый ветер и похолодание до +1°С: чем удивит погода в Карелии 3 октября

17:00

Эксперты определили самого технологичного оператора

16:50

Прекращен розыск подозреваемой в грабеже девушки

16:44

Новые площадки и контейнеры установят в Приладожье после жалоб жителей

16:35

Иномарка улетела в кювет на трассе в Прионежье — есть пострадавшие

16:15

Вице-премьер правительства Карелии рассказал, чем завершился суд по претензиям к качеству воды в Сортавале

16:00

Подавшие заявления 23 работника школы в поселке Боровой пока не увольняются

15:40

В Шёлтозере начнут восстанавливать полуразрушенный храм XIX века

15:25

В петрозаводской колбасе обнаружены остатки лекарства для животных

15:00

Гидрометцентр: предстоящая зима в России будет холоднее предыдущей

14:40

Мошенники обвинили петрозаводчанина в связи с преступным миром и похитили у него почти 1 млн рублей

14:20

Ученые рассказали, как глобальное потепление влияет на птиц и насекомых в Карелии

14:00

С Днём сотовой независимости! Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник

13:45

В Карелии с начала года бесплатно предоставили 3,2 тысяч земельных участков

13:30

Выставку о городе воинской славы Петрозаводске открыли на ВДНХ

13:00

Угрожавшего убить соседей массажиста из Петрозаводска отвезли в психбольницу

12:45

В Петрозаводске будут судить мужчину, который избил полицейского за просьбу отстать от подростка

12:30

В Карелии врачи пять часов оперировали пациента с крупной опухолью в почке

11:40

Четыре машины полыхают на авторазборе в Петрозаводске

11:30

«Убийственный штраф»: Леонид Белуга прокомментировал собственный приговор

11:18

С начала года благодаря помощи государства в Карелии выросло производство сельхозпродукции

11:10

В Петрозаводске ликвидировали 130 опасных деревьев

11:00

В России с 2026 года введут новые дорожные знаки и уменьшат ширину парковочных мест

10:50

Завершается ремонт скандального участка на улице Хейкконена в Петрозаводске

10:30

Стали известны подробности ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал ребенок на самокате

10:00

В Карелии в октябре пройдут рейды для предотвращения ДТП с пешеходами

09:30

В России начали тестировать выплаты в цифровых рублях

09:00

Более 100 тысяч жителей Карелии вакцинировались от гриппа

08:40

В Костомукше пройдут похороны погибшего солдата

08:20

Супруги из Олонецкого района отметили золотую свадьбу

08:00

Банк России ввел новые правила оформления кредитных каникул

07:40

В Карелии запустили чат-бота МФЦ в мессенджере MAX

07:20

В Петрозаводске бдительный предприниматель спас пенсионерку от мошенников

07:00

Автомобиль сбил подростка на самокате в Петрозаводске

06:40

Российский топливный союз предупредил о массовом закрытии частных АЗС

00:10
В Петрозаводске за один вечер отстранили от управления трех водителей
Сегодня 14:00 Дорожная хроника
Поделиться

Во время массовых проверок на Древлянке от управления отстранили трех водителей.

фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

В Петрозаводске накануне прошло масштабное профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" в микрорайоне Древлянка. По данным Госавтоинспекции города, в ходе рейда были проверены более 360 автомобилей.

В результате массовых проверок сотрудники отстранили от управления трех водителей. Один из них управлял транспортным средством с признаками опьянения, двое других не имели права управления. В отношении всех нарушителей составлены административные материалы, автомобили помещены на специализированную стоянку.

За девять месяцев текущего года в Петрозаводске зафиксирован рост происшествий с участием нетрезвых водителей. В одиннадцати ДТП погибли три человека и четырнадцать получили травмы. Госавтоинспекция напоминает об опасности управления транспортом в состоянии опьянения.

 
 
 
Обсудить (0) в ленту
Рабочая мода, коммунальный марафон, экспедиция по водоканалу – чем еще удивляли на соревнованиях «Сила РКС»
Зрителям показали закулисье Музыкального театра Карелии
Жизнерадостно и ярко - беговой праздник "Кросс нации" прошел в Петрозаводске
Как работает карельский турбизнес осенью
Николай Филатов
доктор географических наук
Не все озера реагируют на потепление климата одинаково
О том, почему резко обмелели карельские озера и реки

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение