В Петрозаводске за сутки произошло три пожара в неэксплуатируемых зданиях

Три пожара в неэксплуатируемых зданиях произошли в столице Карелии накануне.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в субботу, 8 декабря в 15:26 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (8 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по адресу: проезд Тидена у ГСК "Радуга". Пожар удалось ликвидировать в 15:40.

Еще два пожара произошли накануне вечером в неэксплуатируемых зданиях на Заводской и Ригачина. Для тушения одного из них потребовалась привлечь 12 человек.

В 20:10 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (12 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по адресу: ул. Заводская у д. 10, стр. 2. Пожар ликвидировали через 30 минут.

В 21:08 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (8 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по адресу: ул. Ригачина у д. 64А. Пожар ликвидирован в 21:20.