В Петрозаводске за выходные отстранили от управление 13 водителей

В ходе рейда в карельской столице выявили нетрезвых водителей и автомобилистов без прав.

За минувшие выходные автоинспекторы Петрозаводска отстранили от управления 13 водителей. Девять из них были зафиксированы за вождение в состоянии опьянения, четыре — не имели права на управление транспортным средством. В отношении нарушителей составлены административные материалы, а их автомобили эвакуированы на специализированные стоянки.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования влечет лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. За повторное подобное нарушение предусмотрена уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы и запрет заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Штраф за управление автомобилем без соответствующего права составляет от 5 до 15 тысяч рублей.