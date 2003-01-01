В Петрозаводске за выходные отстранили от управления девять водителей

В Госавтоинспекции подвели итоги рейдов, прошедших в субботу и воскресенье.
За прошедшие выходные сотрудники ГАИ Петрозаводска отстранили от управления девять водителей. Восемь из них управляли автомобилем в состоянии опьянения, один — ездил без водительских прав.
В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы, а их автомобили перемещены на штрафстоянку. Несколько нетрезвых водителей стали участниками дорожных аварий.
Госавтоинспекция напоминила, что вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования наказывается лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафом в 45 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Управление машиной без прав влечет штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что сегодня ГАИ проводить массовые проверки на дорогах.