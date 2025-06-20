В Петрозаводске за выходные поймали 10 пьяных водителей

За это же время в городе поймали 8 водителей без прав.

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали, сколько водителей грубо нарушили правила ПДД за прошлые выходные.

По данным пресс-службы, всего за два дня было 18 нарушителей. 10 водителей были пойманы в состоянии опьянения, а остальные 8 не имели прав на машину вообще. В отношении водителей составили протоколы. Автомобили перевезли на специализированную стоянку.

За пьяное управление транспортным средством и отказ от прохождения медицинского освидетельствования могут лишить прав на управление автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. Также за подобное нарушение назначают штраф в размере 45 тысяч рублей. В случае повторения водителю грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 2 лет. Если машиной управлял человек без водительских прав, то за это предусмотрен штраф от 5 тысяч рублей до 15 тысяч.