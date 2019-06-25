В Петрозаводске заасфальтировали часть Онежской набережной

За ходом работ следят специалисты администрации и общественники, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 24 июня была отремонтирована Онежская набережная от улицы Еремеева до проспекта Ленина.



администрация Петрозаводска

В первой половине дня работники подрядчика ЗАО "АБЗ-Дорстрой" провели фрезеровку асфальтобетонного покрытия, а во второй – подготовили основание, уложили выравнивающий и верхний слои. На участке осталось провести заливку швов битумом.



администрация Петрозаводска

За ходом работ, как и ранее, наблюдали не только специалисты администрации, но и общественные контролёры. Помимо этого, управление городского хозяйства и транспорта привлекло независимую лабораторию, которая в ближайшее время проверит смесь с асфальтобетонного завода на соответствие заявленному рецепту.