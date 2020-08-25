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В Петрозаводске заасфальтировали территорию возле Дворца бракосочетания (ФОТО)

Новости. Общество
07:50, 26 Августа 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Участок возле Дворца торжественных церемоний, на котором обычно проводится конкурс ледовых скульптур "Гиперборея", благоустроили в рамках подготовки к 100-летию Карелии.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель комитета ЖКХ горадминистрации Андрей Бекелев осмотрели ход работ по благоустройству территории вокруг Дворца торжественных церемоний, сообщается на официальном сайте мэрии.  



 Комплексное обновление этого объекта в Петрозаводске идет в рамках подготовки к 100-летию Карелии. В 2019 году завершен ремонт помещений и фасада здания, в этом году ведется благоустройство прилегающей территории.

Накануне подрядная организация - ООО "Онего-Строй" - практически завершила мощение дорожки от входа в здание к парковке. Кроме этого, заасфальтирован участок, на котором зимой будет проводиться конкурс ледовых скульптур в рамках Международного фестиваля "Гиперборея".

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Комментарии

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