В Петрозаводске заасфальтировали территорию возле Дворца бракосочетания (ФОТО)

Участок возле Дворца торжественных церемоний, на котором обычно проводится конкурс ледовых скульптур "Гиперборея", благоустроили в рамках подготовки к 100-летию Карелии.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель комитета ЖКХ горадминистрации Андрей Бекелев осмотрели ход работ по благоустройству территории вокруг Дворца торжественных церемоний, сообщается на официальном сайте мэрии.





Комплексное обновление этого объекта в Петрозаводске идет в рамках подготовки к 100-летию Карелии. В 2019 году завершен ремонт помещений и фасада здания, в этом году ведется благоустройство прилегающей территории.

Накануне подрядная организация - ООО "Онего-Строй" - практически завершила мощение дорожки от входа в здание к парковке. Кроме этого, заасфальтирован участок, на котором зимой будет проводиться конкурс ледовых скульптур в рамках Международного фестиваля "Гиперборея".