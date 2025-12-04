В Петрозаводске заблокировали все публичные онлайн-камеры в рамках борьбы с терроризмом

Публичные камеры проектов «Мой дом» от компании «Ситилинк» и «Мой город» от Сампо.ру больше не показывает в онлайн-режиме.

Это не временная поломка или технические проблемы. Все куда серьезнее. Публичные онлайн-камеры, по всей видимости, заблокировали всерьез и надолго. Оба провайдера сообщают, что такое решение продиктовано требованием территориального управления правоохранительных органов Республики Карелия и федеральным законом № 35 «О противодействии терроризму».

Представитель компании «Ситилинк» Илья Тимин прокомментировал «Столице на Онего», что данное решение не местное, а федерального и аналогичные процессы происходят по всей стране. Теперь вот добрались до Петрозаводска. В то же время речь идет исключительно об онлайн-трансляциях. То есть нельзя увидеть, что происходит прямо сейчас, а вот архив доступен. То есть запись с камер продолжается. При необходимости все желающие смогут зайти в архив и найти необходимую информацию, например, о каком-то ЧП или ДТП. Илья Тимин также отметил, что все частные камеры, а также камеры во дворах и на предприятиях продолжают работать в прежнем режиме.

«Столица на Онего» обратилась также за комментарием в МВД Карелии, чтобы понять логику такого ограничения — как оно борется с потенциальными террористами. Однако в ведомстве сообщили, что полиция Карелии никакого отношения к запрету не имеет. Добавим, что ни одно из других силовых ведомств также пока никак не комментируют такое решение.

Возможный ответ мы нашли в Ярославской области, где в этом году также отключили все онлайн-камеры. Местное министерство цифрового развития объясняло своим СМИ запрет так:

— Онлайн-доступ к видеокамерам для неограниченного круга лиц отключен по решению региональной антитеррористической комиссии в связи с потенциальной возможностью использования видеоинформации для террористической деятельности.«Столица» обратилась в правительство Карелии с просьбой по возможности дать свой комментарий.

Ранее Роскомнадзор ввёл ограничения на работу FaceTime из-за угрозы терроризма.