В Петрозаводске заделали брешь в заборе вокруг скотомогильника с сибирской язвой

Восстановлено ограждение вокруг скотомогильника, расположенного рядом с кладбищем в Сулажгоре.

Муниципальное предприятие «Ритуал» восстановило поврежденный забор вокруг скотомогильника в Сулажгоре. Об этом сообщили в администрации города.

«Специалисты МКУ „Ритуал“ в конце прошлой недели устранили брешь в ограждении, выровняли его, а также убрали мусор, который на территорию скотомогильника сбросили посетители кладбища», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, на прошлой неделе Россельхознадзор опубликовал результаты проверки сибиреязвенных скотомогильников в республике. Нарушения были выявлены и в Сулажгоре, где забор покосился и горожане сбрасывали мусор с кладбища на территорию скотомогильника.