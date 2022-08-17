В Петрозаводске заделали брешь в заборе вокруг скотомогильника с сибирской язвой

Восстановлено ограждение вокруг скотомогильника, расположенного рядом с кладбищем в Сулажгоре.
Муниципальное предприятие «Ритуал» восстановило поврежденный забор вокруг скотомогильника в Сулажгоре. Об этом сообщили в администрации города.
«Специалисты МКУ „Ритуал“ в конце прошлой недели устранили брешь в ограждении, выровняли его, а также убрали мусор, который на территорию скотомогильника сбросили посетители кладбища», — говорится в сообщении мэрии.
Напомним, на прошлой неделе Россельхознадзор опубликовал результаты проверки сибиреязвенных скотомогильников в республике. Нарушения были выявлены и в Сулажгоре, где забор покосился и горожане сбрасывали мусор с кладбища на территорию скотомогильника.
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