В Петрозаводске задержали 21-летнего курьера, забравшего у стариков почти миллион рублей

Телефонные мошенники выманивали у пенсионеров деньги по схеме «ваш родственник попал в ДТП», сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска 5 декабря задержали 21-летнего петрозаводчанина. Его подозревают в серии мошенничеств.



По версии полиции, молодой человек работал курьером у дистанционных мошенников. Аферисты обманывали горожан по телефону, сообщая, что их родственники якобы попали в ДТП.



У жертв выманивали деньги, которые те передавали курьеру. Так, подозреваемый получил от пожилых петрозаводчан 55 тысяч, 65 тысяч и 700 тысяч рублей, которые перевел криминальным нанимателям.



Сам задержанный сообщил, что искал легких денег, а способ заработка обнаружил в интернете. Об ответственности за преступления он не задумывался.



Возбуждены уголовные дела о мошенничествах.