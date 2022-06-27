В Петрозаводске задержали двух курьеров, собирающих со стариков деньги за «спасение» родственников

Два молодых человека, обманывающих пожилых людей по схеме «Ваш родственник попал в беду», стали фигурантами уголовных дел.

Как сообщили в МВД Карелии, разработка оперативных материалов в отношении одного из подозреваемых велась сотрудниками Отдела уголовного розыска Управления МВД России по Петрозаводску. Они проверяли причастность 21-летнего жителя Санкт-Петербурга к совершению дистанционных мошенничеств на территории республики. По версии полиции, он выступал в роли курьера в популярной у аферистов схеме обмана «Ваш родственник попал в беду». Молодого человека стражи порядка задержали с поличным — после визита к 92-летней петрозаводчанке, брат которой якобы стал участником дорожно-транспортного происшествия. Чтобы помочь близкому человеку избежать уголовной ответственности, пожилая женщина должна была заплатить 400 000 рублей — эти деньги забрал курьер. В ходе досмотра стражи порядка изъяли у него деньги, а также различные банковские карты.

Личность другого курьера — 21-летнего петрозаводчанина — полицейские установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий после заявления об обмане ещё одной пожилой жительницы карельской столицы. Пенсионерка сообщила, что в вечернее время ей позвонил неизвестный и уведомил о том, что её внучка якобы сбила человека. По словам собеседника, для того чтобы урегулировать все вопросы потребуются деньги — 600 000 рублей. Передать их женщина должна была через курьера. Петрозаводчанка поверила и выполнила продиктованные мошенниками условия. Подозреваемый признался, что уже перевёл полученные от потерпевшей деньги на банковские счета неустановленных лиц, за что ему выплатили денежное вознаграждение. В ходе обыска полицейские изъяли у молодого человека часть наличных, а также 2 смартфона, сим-карту и банковские карты.

В настоящее время в отношении граждан возбуждены уголовные дела. Жителю Санкт-Петербурга уже инкриминировано три эпизода преступной деятельности, петрозаводчанину — семь. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, трое жителей Карелии в последний день июня перекинули на счета мошенников 3 миллиона рублей.