В Петрозаводске задержали двух наркокурьеров

Они работали с теневым интернет-магазином.

В Петрозаводске задержали двух курьеров-закладчиков, которые подозреваются в наркосбыте. Известно, что один из них — 25-летний рецидивист: он переписывался с оператором магазина и помещал наркотики в тайники-закладки, а 24-летний мужчина фотографировал и фасовал вещества.

— При личном досмотре наркосбытчиков сотрудниками полиции изъято 15 свертков мефедрона общей массой без малого 20 граммов. В автомобиле фигурантов наркополицейские обнаружили более 0,9 граммов синтетического гашиша. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и обысков по месту жительства фигурантов полицейскими изъято ещё более 100 граммов синтетических наркотиков, подготовленных к сбыту, — сообщили в МВД.

На данный момент следователи занимаются расследованием пяти эпизодов сбыта наркотиков в крупном размере. Молодых людей заключили под стражу, и сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.