«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
Фотографы Карелии делятся кадрами лунного замения

В правительстве назвали ранее неизвестную причину недавнего визита делегации ЮАР в Карелию

В Петрозаводске задержали двух подростков-курьеров мошенников

Стало известно, кому повысят пенсию в октябре

Спортсмены из Петрозаводска завоевали 32 медали на спартакиаде в Вологде

В Петрозаводске водителей будут массово проверять на трезвость

В России резко выросла выручка у магазинов для экономии

Россияне продолжили переезжать в Финляндию

В Петрозаводске помогут художнице, семья которой пострадала при пожаре

Глава спортивной федерации Карелии стал судьей Всероссийской категории

Пожилая женщина пропала на юге Карелии

Назван самый полезный осенний продукт

Россия с сентября начнет увеличивать добычу нефти

Теплоход с 70 пассажирами сел на мель в Финском заливе

Полное лунное затмение наблюдается в Карелии

Массовая проверка водителей пройдет в Петрозаводске

Жителей Карелии предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях

В заповеднике на границе Карелии соне помешала спать шумная соседка

В Карелии 8 сентября температура поднимется до +25°С

Автомобиль вспыхнул возле заправки на севере Карелии

В Карелии уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения

Значительное землетрясение произошло на западе Турции

В многонаселенном районе Петрозаводска будут сносить гаражи

СМИ: в 2025 году из Финляндии депортировали более сотни россиян

Три бани загорелись под Петрозаводском

Аферисты обманули молодую жительницу Петрозаводска

В России ввели госпитализацию для диспансеризации граждан с ограничениями по здоровью

Спорткомплекс «Курган» временно закроют для тренировок

Арт-объекты в форме вулканов появятся в парке «Гирвас» в Карелии

Объявлен конкурс на ремонт дорог в посёлке Элисенваара

Работодателям разрешат платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка

В Петрозаводске задержали двух подростков-курьеров мошенников
В Петрозаводске полиция задержала двух молодых людей из Уфы, которые согласились на сомнительную подработку и стали соучастниками мошенничества.

фото: © Unsplash

Как рассказали в МВД Карелии, аферисты обманули пожилых женщин по классической схеме. Сначала пенсионеркам звонили мошенники, представляясь сотрудниками телефонной компании. Они просили паспортные данные под предлогом продления договора. Затем звонили лжеполицейские, которые убеждали, что деньги пенсионерок в опасности и нужно срочно отдать их курьеру для «сохранения». 92-летняя жительница Петрозаводска отдала мошенникам 300 тысяч рублей возле своего дома.

93-летняя пенсионерка пыталась передать 194 700 рублей, но в этот момент оперативники задержали курьера. Также был задержан его напарник, который наблюдал за операцией.

Задержанными оказались двое юных жителей Уфы — 18-летний и несовершеннолетний. Они нашли в интернете «подработку» и согласились поехать в Карелию. Они знали, что им предстоит забрать деньги у пожилых людей. Им обещали до 100 тысяч рублей за поездку, но в итоге они не получили никакой оплаты. Все похищенные деньги остались у задержанных.

Молодые люди раскаялись и дали признательные показания. В отношении них возбудили уголовные дела, и суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее карельские оперативники задержали 19-летнего курьера мошенников, обокравшего петербургских пенсионеров.

Вертолет санавиации спас 187 пациентов в Карелии

С начала года вертолет санитарной авиации выполнил 124 полета и эвакуировал 187 пациентов из разных районов Карелии. Среди спасенных — 22 ребенка, в том числе семеро младенцев в возрасте до года.

