В Петрозаводске задержали двух подростков-курьеров мошенников

В Петрозаводске полиция задержала двух молодых людей из Уфы, которые согласились на сомнительную подработку и стали соучастниками мошенничества.

Как рассказали в МВД Карелии, аферисты обманули пожилых женщин по классической схеме. Сначала пенсионеркам звонили мошенники, представляясь сотрудниками телефонной компании. Они просили паспортные данные под предлогом продления договора. Затем звонили лжеполицейские, которые убеждали, что деньги пенсионерок в опасности и нужно срочно отдать их курьеру для «сохранения». 92-летняя жительница Петрозаводска отдала мошенникам 300 тысяч рублей возле своего дома.

93-летняя пенсионерка пыталась передать 194 700 рублей, но в этот момент оперативники задержали курьера. Также был задержан его напарник, который наблюдал за операцией.

Задержанными оказались двое юных жителей Уфы — 18-летний и несовершеннолетний. Они нашли в интернете «подработку» и согласились поехать в Карелию. Они знали, что им предстоит забрать деньги у пожилых людей. Им обещали до 100 тысяч рублей за поездку, но в итоге они не получили никакой оплаты. Все похищенные деньги остались у задержанных.

Молодые люди раскаялись и дали признательные показания. В отношении них возбудили уголовные дела, и суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее карельские оперативники задержали 19-летнего курьера мошенников, обокравшего петербургских пенсионеров.