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В Петрозаводске задержали еще одного курьера, собиравшего деньги с обманутых стариков (ВИДЕО)

Новости. Криминал
10:45, 02 Ноября 2022
фото: кадр из видео

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Житель Санкт-Петербурга собрал с двух жертв телефонных мошенников более одного миллиона рублей, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую пятницу, 28 октября, в полицию Петрозаводска поступило заявление от 80-летней горожанки. Мошенники оставили ее без денег, используя распространенную схему обмана «ваш родственник попал в ДТП». Около часа дня женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции, и сообщил, что один из членов ее семьи стал виновником аварии. Чтобы освободить его от ответственности, требовалось заплатить 400 000 рублей. Деньги пенсионерка передала курьеру.

В тот же день с аналогичным заявлением в полицию обратилась и 84-летняя жительница столицы Карелии, которая заплатила за «спасение» близкого человека 650 000 рублей.

Полицейские установили личность мужчины, который забирал деньги у потерпевших. Стало известно, что он покинул пределы республики и направляется в Ленинградскую область. При содействии коллег из соседнего региона, карельские полицейские задержали мужчину. Он дал признательные показания.

Подозреваемый, 36-летний житель Санкт-Петербурга, сообщил, что испытывал финансовые трудности и согласился на такой способ легкого заработка, чтобы погасить долги. В настоящее время он арестован, по двум фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела.

Ранее в МВД республики рассказали о нескольких молодых жителях Петрозаводска, попавшихся на том, что зарабатывали деньги, будучи так называемыми посредниками в мошенничествах по схеме «ваш родственник попал в беду».

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