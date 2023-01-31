В Петрозаводске задержали юношей, пытавшихся снимать на камеру объекты на охраняемом предприятии

Росгвардейцы остановили молодых людей, незаконно проникших на одно из охраняемых предприятий.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, накануне вечером на пульт дежурного Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из охраняемого предприятия.

Выехавшая на место группа задержания выяснила. Что речь идет о троих юношах — они нарушили пропускной режим. Молодые люди собирались проводить аудио и видеосъемку расположенных на предприятии объектов. Росгвардейцы передали юношей законным представителям.

Ранее наряд Росгвардии задержал в одном из магазинов Питкяранты местную жительницу — она пронесла мимо кассы неоплаченные продукты. Женщина была доставлена в полицию.