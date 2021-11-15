В Петрозаводске задержали местного жителя, совершившего жестокое убийство

Житель карельской столицы зарезал собственного приятеля, сообщили в Следкоме республики.

В Следкоме Карелии возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Петрозаводска, обвиняемого в убийстве.

По данным следствия, 5 декабря обвиняемый пил спиртное со своим приятелем. В какой-то момент возникла ссора, и мужчина бросился на приятеля, несколько раз ударив его ножом. От полученных ран потерпевший скончался.

В тот же день подозреваемого задержали и заключили под стражу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства убийства.