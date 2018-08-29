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В Петрозаводске задержали молодого человека, который в магазине катался на скейтборде
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29.08.18 15:58
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В одном из петрозаводских гипермаркетов задержали 23-летнего молодого человека за порчу товара (скейтборда).
Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, инцидент произошел в ночь на 28 августа.
"Гражданин 1995 года рождения катался на скейтборде по пространству торговых залов. В завершение скейтбординга молодой человек бросил роликовую доску об пол, чем окончательно повредил товарный вид. Причинённый ущерб составил более 2000 рублей", - отметили в ведомстве.
Незадачливого скейтбордиста передали сотрудникам полиции.
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