В Петрозаводске задержали молодого человека, планировавшего стать бойцом «Азова»* на Украине (ВИДЕО)

Сотрудники УФСБ России по Карелии задержали мужчину, подозреваемого в госизмене.

В Петрозаводске задержан националист, который собирался уехать на Украину, чтобы воевать в составе полка «Азов»* (признан террористическим и запрещен в России). Задержание провели сотрудники УФСБ России по Республике Карелия, пишет RT.

Кадры задержания молодого человека на улице, у подъезда жилого дома опубликовали на RT и телеграм-канале «Оперативные сводки». При обыске у подозреваемого в госизмене мужчины обнаружили экстремистскую символику и оружие.

Ранее сообщалось, студента из Петрозаводска задержали по подозрению в госизмене. Молодому человеку инкриминируют попытку склонить россиян переходить на сторону Украины.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.