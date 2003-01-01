В Петрозаводске задержали молодого наркоторговца

Ранее судимый за наркопреступления мужчина взялся за старое.

Полицейские Петрозаводска задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в торговле наркотиками. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Мужчина заказывал запрещенные вещества в интернете, расфасовывал их у себя дома и продавал наркозависимым. Тапким образом он расплачивался за дорогой алкоголь и бытовую технику.

При задержании в машине подозреваемого нашли электронные весы, изоленту и пакетики с порошком. Позже при обыске в его квартире обнаружили еще 10 граммов наркотика — производного N-метилэфедрона. Это количество считается крупным размером.

Ранее мужчина был судим за подобные преступления. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков, она предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей.