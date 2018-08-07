В Петрозаводске задержали молодых людей, нашедших закладку с наркотиками

В Петрозаводске стражи порядка задержали двоих молодых людей, которые приобрели наркотики через Интернет.

Как во вторник сообщили в региональном отделе Росгвардии, инцидент произошел 1 августа. Наряд вневедомственной охраны во время патрулирования территории вблизи набережной реки Неглинки заметил двоих молодых людей, которые вели себя подозрительно.

"Подсвечивая фонариками мобильных телефонов, граждане что-то пытались найти в кустах. После они подняли с земли пакетик с неизвестным содержимым", - рассказали в ведомстве.

Правоохранители поинтересовались у мужчин, что они искали в кустах.

"Молодые люди, осознав, что будут разоблачены, сразу же попытались избавиться от пакетика с его содержимым и выкинули его на землю, - отметили в отделе. – Однако эти действия были сразу же замечены сотрудниками Росгвардии. В ходе беседы подозреваемые признались, что совершили покупку наркотического вещества через Интернет для личного пользования".

Одним из задержанных оказался 27-летний гражданин, который ранее был судим за кражу и грабеж.

"На место происшествия прибыла cледственно-оперaтивная группа регионального МВД. Молодые люди были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело", - заключили в ведомстве.