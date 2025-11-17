В Петрозаводске задержали несовершеннолетнего «закладочника» из Медвежьегорска

Житель Медвежьегорска фасовал и раскладывал в тайники запрещенные вещества.
Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего юноши. Он подозревается в покушении на сбыт наркотических средств, совершенном организованной группой, с использованием сети «Интернет» и покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенном организованной группой также с использованием сети «Интернет».
— Предварительно установлено, что в начале октября 2025 года несовершеннолетний, получив сведения о местонахождении оптовых партий наркотических средств на территории региона, расфасовывал запрещенное вещество на потребительские дозы, а затем раскладывал в тайники на территории города Петрозаводска, — рассказали в Следкоме Карелии.
Запрещенные вещества изъяты с мест закладок сотрудниками полиции в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий. Несовершеннолетний был задержан, в ходе личного досмотра у него были обнаружены наркотические средства, которые он хранил при себе для продажи.
Ранее жителю Карелии вынесли приговор за хранение оружия и наркотиков.