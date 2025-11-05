В Петрозаводске задержали пособников аферистов

В Петрозаводске полиция задержала двух пособников мошенников, которые обманывали пожилых людей.

Аферисты использовали хитрую схему: сначала выманивали у пенсионеров деньги, а затем заставляли пожилых людей помогать им.

Наибольшую сумму потеряла 85-летня жительница Петрозаводска. Ей позвонили лжесотрудники соцфонда и под предлогом исправления ошибки в трудовом стаже выведали паспортные данные женщины. Затем другой мошенник сообщил, что она передала личную информацию преступникам, и для «безопасности» нужно отдать все ее сбережения «на проверку». Женщина сняла со счетов 1 250 000 рублей и передала их незнакомцу, а на следующий день отдала еще 200 тысяч рублей другой пенсионерке. При передаче нужно было назвать пароль «Люда».

Мошенники не остановились на этом. Они сделали пожилую горожанку своим «внештатным сотрудником». Она ездила на такси по разным адресам, где забирала пакеты с деньгами у других пенсионеров. 78-летняя пенсионерка отдала 200 тысяч своих денег и 830 тысяч, которые ей принесла другая женщина. Еще две горожанки передали 300 тысяч и 227 тысяч рублей.

Полиция задержала двух 24-летних пособников мошенников. Один работал «курьером» и получал 1,5% от украденных денег, другой переводил средства в криптовалюту за вознаграждение в 1% от суммы. Оба нашли «работу» через соцсети. При задержании у молодых людей изъяли около 300 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.